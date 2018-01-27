Еще в одном селе под Каменском-Уральским пропало отопление

В селе Позариха жители остались без отопления из-за коммунальной аварии. Сельчане переживают, что и у них может повториться история поселка Мартюш, оставшегося без тепла в морозы. И в двух соседних поселках люди уже привыкают жить в нетопленных помещениях – даже приезд прокуроров ситуацию не спас.

В селе Позариха из-за коммунальной аварии заливает дома и пропало теплоснабжение. Как сообщает портал ku66.ru, прорыв теплотрассы произошел несколько дней назад, топит дома по улице Механизаторов. «У нас прорыв теплотрассы, все идет в дома, погреб уже полный. Два дома уже затопило. Коммунальщики приедут только в субботу в десять часов утра. Ведрами воду будем вычерпывать. Все в воде, утром будет гололед», – рассказала накануне вечером журналистам местная жительница Дарья. Сельчане говорят, что коммунальщики пытаются бороться с аварией, засыпают теплотрассу, затягивают хомуты, но вода продолжает прибывать.

«Пять домов остались без тепла. Я звонила в единую диспетчерскую службу, они сказали, что место прорыва уже нашли, к концу дня должны закончить, тепло вернут», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» депутат Каменского городского округа Елена Першина. Впрочем, ситуация для района вовсе не уникальна. «В Колчеданской и Новоисетской сельских администрациях тоже тепловой режим не выдерживается. Обращались и в прокуратуру, и к губернатору. В Колчеданово неделю назад из прокуратуры приезжали. Там в домах от 10 до 17 градусов, к приезду прокуроров повысили, но до 14-16 градусов только смогли. В Новоисетском штрафовали руководителей школы и садика за несоблюдение температурного режима, в домах тоже холодно», – добавила депутат. И в этих случаях речь не об авариях – проблема в самой коммунальной инфраструктуре.

Всю прошлую неделю замерзали жители поселка Мартюш. 23 января вечером там лопнула труба. Рабочие устраняли последствия аварии до утра, воду из магистрали пришлось слить. Утром выяснилось, что трубы перемерзли. Еще сутки при температуре -26 работники ЖКХ кострами и горелками отогревали систему, сообщая областному начальству, что тепло на самом деле есть. Вторую ночь Мартюш также провел без отопления, температура в квартирах упала ниже семи градусов. Лишь вчера вечером, около 20:00, удалось восстановить целостность магистрали и подать горячую воду к части объектов.

Каменский район, служба информации

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