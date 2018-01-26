Лопнувшую трубу в поселке Мартюш починили. Спустя двое суток коммунальщики отогрели тепломагистраль

В крупном поселке Каменского округа наконец сумели отогреть перемороженную отопительную магистраль и подать тепло в дома. Правда, школа и садики до сих пор не работают – после двух суток холодов помещения еще не нагрелись.

Напомним, 23 января вечером в поселке произошел прорыв трубы. Рабочие устраняли последствия аварии до утра, воду из магистрали пришлось слить. Утром выяснилось, что трубы перемерзли. Еще сутки при температуре -26 работники ЖКХ кострами и горелками отогревали систему, сообщая областному начальству, что тепло на самом деле есть. Вторую ночь Мартюш также провел без отопления, температура в квартирах упала ниже семи градусов. Лишь вчера вечером, около 20:00, удалось восстановить целостность магистрали и подать горячую воду к части объектов.

«Выяснилось, что мы не слили всю воду из системы. Примерно 100 метров трубы проложены под таким углом, что вода оттуда просто не выливается, она и замерзла. Половину участка мы поменяли, половину отогрели», – сообщил агентству заместитель главы Каменского ГО по вопросам ЖКХ Сергей Егоров.

Сейчас без отопления, по словам Егорова, остается только бывшее помещение пожарной части, в котором дислоцируется поисково-спасательный отряд.

Каменск-Уральский, Антон Гуськов

Каменск-Уральский. Другие новости 26.01.18

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