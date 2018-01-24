В вымерзающем без отопления уральском поселке тепла так и нет, несмотря на вмешательство министра ЖКХ Николая Смирнова (ВИДЕО)

Жители поселка Мартюш продолжают оставаться в крайне бедственной ситуации. Уже сутки их дома лишены тепла, а в одном из многоквартирников домов нет еще и света. Это значит, что люди не могут обогреть квартиры электрообогревателями. Администрация, обещавшая пустить тепло к обеду, молчит.

Поселок замерзает

Как сообщают местные жители, в квартирах до сих пор холодно. Более того, ремонтная бригада вернулась на место аварии, о починке которой отчиталась утром. Заместитель главы Каменского ГО по вопросам ЖКХ Сергей Егоров, обещавший РИА «Новый День» перезапустить систему отопления поселка к обеду, сейчас недоступен. А вопросов к коммунальщикам все больше.

Депутат законодательного собрания Вячеслав Вегнер, взявший ситуацию на контроль, сообщил сегодня в своем Фейсбуке: «Вот реально спасибо министру ЖКХ Смирнову Н.Б. После его вмешательства и р…на нерадивому главе, вода в стояках зажурчала в Мартюше. Но до каких пор у нас будет ручное управление? Где ответственность исполнителей на местах?»

Однако местные жители утверждают, что ничего у них не зажурчало. Тепла в поселке нет, и присылают все новые видео ремонтных работ. Более того, выяснилось, что один дом в поселке со вчерашнего вечера еще и обесточен: «Вчера вечером в районе 21:00 отключили электричество по адресу Победы, 10. Позвонила в единую диспетчерскую, сказали, что в курсе, сообщили в Энергосбыт ,в течении часа будет и отопление и электричество… Звоню главе администрации Виталию Павловичу. Говорит, что там сгорела проводка и они поехали покупать материалы. Это было полдесятого утра! Сейчас ведутся работы. Час назад электричества не было!», – сообщает один из жильцов многоквартирника.

Напомним, поселок Мартюш Каменского ГО уже вторые сутки без тепла. Накануне вечером из-за аварии отопление пропало в 19 многоквартирных домах, сегодня коммунальные службы отключили всю магистраль. Закрыта школа, детские сады. При уличной температуре в – 26 градусов пять тысяч человек, по словам местных жителей, «натурально вымерзают». Температура в квартирах сегодня днем держалась на уровне 9 градусов, и продолжает падать. Данных о введении в Мартюше режима ЧС пока нет. Областная прокуратура сообщила, что берет ситуацию в поселке на контроль, начата проверка.

Каменск-Уральский, Антон Гуськов

Каменск-Уральский. Другие новости 24.01.18

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