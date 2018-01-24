Уральский поселок в морозы остался без центрального отопления. Школу и детсады закрывают, в домах –9 (ВИДЕО)

Поселок Мартюш Каменского ГО уже сутки без тепла. Накануне вечером из-за аварии отопление пропало в 19 многоквартирных домах, в них проживает около тысячи человек. Сегодня утром была отключена вся центральная система поселка. Школа закрыта, в детском саду принято решение к полудню отдать детей родителям.

Поселок без отопления в морозы

Как сообщают местные жители, в квартирах стремительно похолодало вчера около 10 часов вечера. К полуночи температура в домах упала до 12 градусов тепла. В коммунальных службах жителям пояснили, что прорвало трубу на магистрали. Ремонт шел всю ночь, но к утру тепло так и не появилось. Особое возмущение у населения вызвал тот факт, что ЧП произошло ровно в том месте, где летом проводился ремонт. Заместитель главы Каменского ГО по ЖКХ Сергей Егоров объяснил РИА Новый День, что это не совсем так: «Там меняли задвижку, а не трубу. Произошел прорыв на трубе перед задвижкой. Мы устранили аварию, но пришлось слить всю магистраль, сейчас мы ее заполняем водой. Я говорю людям, что тепло пустим к обеду».

Перезапуск всей системы центрального отопления привел к тому, что без тепла остались уже пять тысяч человек и весь «соцкультбыт» поселка Мартюш. Утром были отменены занятия в школе. Только что стало известно, что руководство детских садов обзванивает родителей и требует к полудню прийти за детьми. Перспективы устранения ЧП местные жители оценивают скептически

«Егоров вам забыл рассказать, что они заморозили вход магистрали в котельную, и с утра не могут отогреть. У людей в квартирах температура упала до 9 градусов, вопрос, сколько детей заболеет – вообще отдельный. Из года в год одно и то же: летом на теплотрассах ремонт не ведется, или ведется кое – как, каждую зиму получаем чрезвычайную ситуацию», – обрисовала агентству ситуацию местный житель Светлана Графская. Напомним, в Свердловской области уже третьи сутки стоят морозы. В Каменском округе сегодня – 26.

Каменск – Уральский, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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