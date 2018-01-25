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Четверг, 25 января 2018, 08:23 мск

Екатеринбург

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В уральском поселке вторые сутки нет отопления. На улицах жгут костры

Пять тысяч жителей поселка Мартюш Каменского ГО вторую ночь провели без отопления. Несмотря на то, что вчера коммунальщики пообещали перезапустить центральную магистраль к обеду, этого не произошло и к утру.

«Мы не спали всю ночь. Нас поставили в известность, что за сутки, пока шел ремонт, систему переморозили. Школа и садики не работают, в квартирах холодный ад», – сообщила агентству местный житель Светлана Графская. Она отправила в редакцию апокалиптичное видео с кострами, которые жгут коммунальщики на участке, где был устранен прорыв накануне.

Напомним, отопление в поселке пропало позавчера, 23 января, вечером. Коммунальщики заявили, что за ночь починили трубу, но им пришлось слить воду из всей магистрали, и теперь систему надо перезапустить. И только спустя еще сутки администрация объявила, что магистраль перемерзла. Температура воздуха в поселке в последние дни не поднимается выше -26 градусов. Законность действий поселковых служб оценивает прокуратура, начата проверка. В ГУ МЧС по Свердловской области РИА «Новый День» накануне не смогли дать информацию о том, будет ли введен в Мартюше режим ЧС.

Видео на нашем канале появится в ближайшее время.

Каменск-Уральский, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 25.01.18

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