«900 тысяч рублей за укладку асфальта в лужи» – в поселке Мартюш проводят благоустройство (ФОТО, ВИДЕО)

В поселке Мартюш под Каменском-Уральским проводят благоустройство по-русски. Местные жители прислали в редакцию «Нового Дня» ролик, где видно, как рабочие укладывают асфальт прямо в лужи.

Асфальт кладут в лужи

Жительница дома № 8 по улице Победы Ирина Мозжерина рассказывает, что работы по благоустройству проводились вчера утром. На кадрах видно, как один из мужчин сначала вычерпывает воду из лужи лопатой. А после на сырой грунт высыпают горячий асфальт, из которого сотрудники подрядной организации формируют дорожку. Как пояснила Ирина, чиновники обещают провести благоустройство в поселке с прошлого года.

«Новый День» уже писал о коммунальных проблемах в поселке Мартюш. В 2018 году здесь фактически был сорван отопительный сезон. 23 января произошла авария, из-за которой в мороз жители остались без отопления на несколько дней, затем батареи в домах поселка вновь остыли – уже в феврале. К осени 2018 года в населенном пункте заменили отопительную систему, но благоустроить территорию после земляных работ не успели.

Заместитель главы администрации Каменска-Уральского по вопросам ЖКХ Андрей Баранов сообщил корреспонденту РИА «Новый День», что в рамках контракта подрядная организация должна была выполнить работы по благоустройству к 1 сентября. На эти цели из казны Каменского ГО было выделено 900 тысяч рублей. «Есть управление капитального строительства, которое отвечает за качество выполненных работ. Поэтому все, что сделано не по ГОСТам, – это оплачиваться не будет подрядчику. Акт выполненных работ не будет подписан», – пообещал Баранов.

Он также отметил, что на подрядчика будут наложены штрафные санкции за невыполнение работ в срок, указанный в контракте.

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