Свердловский поселок попал в число главных городов-загрязнителей в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в инстаграме опубликовала рейтинг главных городов-загрязнителей в России. Пятую позицию занял уральский поселок Рефтинский, где работает крупнейшая угольная станция страны Рефтинская ГРЭС (принадлежит «Энел Россия», дочка итальянской Enel). Объем выбросов – 230 тысяч тонн в год. Первое место занял Норильск (1875 тысяч тонн), второе место в рейтинге – за Череповцом (280 тысяч тонн), на третьем находится Новокузнецк (278 тысяч тонн), на четвертом – Липецк (270 тысяч тонн). В рейтинг попали также Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.

«Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива. Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке даёт вот такую картину загрязнения. Это пробел в законодательстве. Нет методики расчётов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок», – отметила Радионова.

Добавим, несколько лет назад Центр экологического мониторинга и контроля также называл Рефтинскую ГРЭС в числе главных загрязнителей атмосферного воздуха. На это предприятие приходилось около трети выбросов в Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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