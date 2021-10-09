На Среднем Урале новый рекорд по коронавирусу – умерли 48 человек

В Свердловской области сразу два печальных коронавирусных рекорда. За сутки вирус подтвердили у 551 человека, скончалось от болезни 48 человек. Предыдущий рекорд по смертности был накануне – 46 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 143 763 случаев и 6 687 смертей.

Выписано за сутки 458 человек, состояние более 900 пациентов тяжелое. «Состояние 929 госпитализированных оценивается как тяжелое, 527 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 436 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 356. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказали в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.21

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