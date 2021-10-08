В Свердловской области снова повторен рекорд по смертям за сутки от Covid-19

Оперативный штаб подтвердил смерть еще 46 пациентов от коронавируса. Это повторение печального рекорда 3 и 6 октября. Всю неделю число умерших держится в отметке больше 40 человек за сутки. С начала пандемии от вируса умерли 6639 свердловчан.

Всего в регионе зарегистрировали еще 546 случаев Covid-19, в том числе 138 в Екатеринбурге. По официальным данным, с начала пандемии заболели 143 212 человек.

В тяжелом состоянии находятся 894 свердловчан, 415 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выписано за сутки 486 человек, а общее число достигло 131 777.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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