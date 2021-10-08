Кого штрафуют за отсутствие маски: в общественном транспорте Екатеринбурга прошел рейд (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Урала Муниципальная транспортная инспекция вместе с Министерством общественной безопасности Свердловской области провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

В Екатеринбурге прошел рейд

Работники ведомства заходили на остановке в салон и проверяли, носят ли водитель, кондуктор и пассажиры маски. Нарушителей заставляли надеть средство индивидуальной защиты или высаживали из автобуса. Молодой человек в автобусе № 48 на вопрос, почему он без маски, сказал, что она износилась, а новую еще не купил, к тому же ему поставили прививку от Covid-19. После замечания он спросил адрес ближайшей аптеки и ушел на поиски.

Большинство нарушителей после замечания находили в карманах маски и надевали их.

В основном люди говорили, что вакцинировались, поэтому едут без маски. Были ответы в духе: «Не говорят больше – я не надеваю, раньше говорили. А так в общественные места я надеваю, в институт ношу», – сказал молодой человек. Многие просто отказывались разговаривать.

По словам кондукторов, большинство пассажиров маски надевают: «Я говорю – кто-то надевает, кто-то нет. Большинство все же ездят в масках. В основном это пенсионеры». Но есть и скандалисты: «У меня были пассажиры, которые мне грубые слова говорили, если я просила их надеть маску, говорили, что сами будут решать, что надевать, а что нет», – сообщила кондуктор 24-го маршрута.

Сотрудники муниципальной транспортной инспекции говорят, что водители их уже знают в лицо: «Как только замечают, так сразу надевают маски. В центре в основном все в масках. А вот разгул нарушений начинается на окраинах, куда не так часто мы заглядываем».

«Рейд в профилактических целях, такие мы проводим дважды в неделю с Министерством общественной безопасности. Штрафы выписываются, если человек отказывается надевать маску. Штраф от 1 до 30 тысяч», – сообщил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Артем Ахияров.

По словам работников минбеза, в основном штрафуют на 1000 рублей. С перевозчиками, на маршрутах которых находят больше всего безмасочников, в конце каждой недели проводят профилактическую беседу.

Напоминаем, что в Свердловской области сегодня снова повторен рекорд по смертям за сутки от Covid-19.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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