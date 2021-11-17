Как борются зимой с ковидом в общественном транспорте: маски, проветривание, дезинфекция

Зимой салоны в общественном транспорте обрабатывают дезинфицирующим средством 1-2 раза в неделю для предотвращения распространения ковида.

Как сообщили «Новому Дню» в ЕМУП «Гортранс», салоны трамваев, автобусов и троллейбусов обрабатывают 0,5-процентным водным раствором «Ника экстра М профи» (средство дезинфекции). Им протирают поверхности и орошают пространство.

В летнее время при плюсовой температуре обработку проводили каждый день: раз в сутки ночью в депо и два раза в день на конечных остановках. Зимой же при минусовой температуре салоны обрабатывают реже – 1-2 раза в неделю, потому что проводить процедуру нужно в отапливаемых боксах депо, иначе раствор замерзнет на сиденьях и прочих поверхностях.

С ковидом в общественном транспорте борются и другими способами: кондукторы обязаны проветривать салоны на конечных станциях, носить маски и следить за тем, чтобы маски носили все пассажиры.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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