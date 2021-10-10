Телеведущий Шеремет дал неожиданное признание о вакцинации

Популярный уральский телеведущий Иннокентий Шеремет, который недавно попал в больницу с поражением легких из-за коронавируса, выступил с заявлением по поводу вакцинации от Covid-19. «Всего за две недели из здорового мужика с помощью ковида превратился в 80-летнего разбитого старика, 80% сотрудников новостей уже больше двух недель тяжко больны ковидом, новости выходят, но далеко за пределами человеческих возможностей, и все это только потому, что Шеремет не решился за 1,5 года заставить самого себя и своих сотрудников сделать вакцину! Жизнь, здоровье и телевидение превращены в катастрофу», – сообщил он в своем фейсбуке.

Шеремет проходит лечение в Госпитале ветеранов войн, где развернут один из самых крупных ковидариев в Екатеринбурге.

Отметим, что в августе он заявил о закрытии «Телевизионного агентства Урала» (ТАУ) и «Новости 9 1/2» из-за финансовой ситуации, однако после этого нашелся спонсор, который вложился в проект Шеремета.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.21

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