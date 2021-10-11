Двое мальчиков попали в ДТП на питбайке. Один из них погиб (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Димитрова двое несовершеннолетних братьев на питбайке попали под колеса внедорожника. Скончался младший из них, 8-летний мальчик. Мини-мотоцикл детям подарили родители пару месяцев назад.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, днем в воскресенье дети устроили покатушки на двухколесном транспорте – одна компания на скутере, а два брата 8 и 10 лет на питбайке Rayo. За рулем был старший. Дети уже возвращались домой, решили пересечь дорогу перед кроссовером «Пежо 4007». По словам водителя этой машины, на проезжую часть неожиданно вылетел скутер с подростками, водитель экстренно затормозил, избежал столкновения с ними, но за скутером ехал питбайк – мини-мотоцикл врезался в машину.

В результате аварии 8-летний мальчик погиб, 10-телний ребенок в больнице с переломом основания черепа. «Водитель и пассажир питбайка Rayo, жители Екатеринбурга, приходятся друг другу братьями. Питбайк им подарили родители около двух месяцев назад, но разрешали кататься только возле дома в частном секторе. Авария произошла в 5 километрах от дома», – отметили в ГИБДД. Там также напомнили родителям, что они должны контролировать досуг своих детей и ограничивать их в доступе к транспортным средствам.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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