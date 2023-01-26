Суд ужесточил наказание автомобилисту за ДТП с погибшим ребенком-мотоциклистом

Суд пересмотрел приговор екатеринбуржцу, которого ранее признали виновным в ДТП с питбайком. Мини-мотоциклом управлял 10-летний мальчик, который катал своего 8-летнего брата. Младший из детей в аварии погиб, старший получил тяжелые травмы.

Первоначально Чкаловский райсуд приговорил мужчину к 1,6 годам лишения свободы условно, признав его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и тяжкий вред здоровью (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Приговор обжаловала прокуратура – в апелляции Свердловский областной суд принял позицию надзорного ведомства и родителей мальчиков. Автомобилиста, устроившего ДТП, отправили в колонию-поселение на 2 года.

Напомним, авария произошла в октябре прошлого года. Водитель Pegeout 4007 ехал со скоростью 111,3 км/ч по Димитрова со стороны Пархоменко (это Чкаловский район Екатеринбурга). Автомобилист должен был ехать со скоростью 60 км/ч, но допустил нарушение и столкнулся с питбайком, на котором ехали дети.

Отметим, что в России не урегулированы до конца правовые аспекты использования мини-мотоциклов. Питбайки приравниваются к спортинвентарю, если на них ездить только по бездорожью – и в таких случаях права на них не нужны, хотя формально они и могут быть приравнены к мотоциклам или мопедам (в зависимости от объема двигателя) и, соответственно, не требуют получения водительских прав. Из-за технических особенностей на многие питбайки не выдаются ПТС и их нельзя поставить на учет в ГИБДД, поэтому даже в случае выезда на дороги общего пользования водителей таких мотоциклов не штрафуют.

Екатеринбург, Елена Сычева

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