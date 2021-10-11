Депутаты-новички решили, чем займутся в Госдуме

Новые депутаты Госдумы, избранные от Свердловской области, определились, в каких комитетах будут работать.

Например, «фронтовичка» Жанна Рябцева написала в соцсети, что выбрала комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Считаю, что в этом направлении мы обязаны сделать многое. И у нас получится», – добавила она.

Бывший вице-губернатор Сергей Бидонько выбрал для себя комитет по строительству и ЖКХ. Напомним, с 2015 по 2016 год он работал министром строительства Свердловской области.

Лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов сообщил «Новому Дню», что будет работать в комитете по социальной политике, труду и делам ветеранов.

Все три депутата-новичка избраны по партийным спискам.

Как уже писал «Новый День», во всех семи одномандатных округах области выборы выиграла «Единая Россия», причем в шести из них депутаты остались прежними. Это Андрей Альшевских (Свердловский округ); Лев Ковпак (Каменск-Уральский); Сергей Чепиков (Берёзовский); Максим Иванов (Асбестовский); Зелимхан Муцоев (Первоуральский); Антон Шипулин (Серовский). В Нижнетагильском округе победил директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

Добавим, первое заседание Госдумы нового созыва состоится уже завтра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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