В новом созыве Госдумы Свердловскую область будут представлять на два депутата меньше

Центризбирком РФ опубликовал списки депутатов, прошедших в Государственную думу по партийным спискам. В отличие от прошлого созыва, Свердловскую область будут представлять только пять депутатов (в уходящем созыве – семь). Это обусловлено не слишком высокими результатами ЕР и провалом ЛДПР.

Партия «Единая Россия» получила в Свердловской области только два мандата. Пока они числятся за лидером списка – губернатором Евгением Куйвашевым и действующим депутатом, главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым. Ожидается, что вместо губернатора, который останется на своем месте, в Госдуму пройдет «фронтовичка» Жанна Рябцева – третий номер в областной «тройке».

От КПРФ Свердловскую область в Госдуме по-прежнему будет представлять депутат со стажем Николай Езерский. Сменится депутат от «Справедливой России – за правду»: вместо Дмитрия Ионина, который в этот раз был вторым в региональном партийном списке, в Госдуму проходит руководитель реготделения Андрей Кузнецов. Свердловских депутатов от ЛДПР в этом созыве не будет: партия показала слишком низкий результат на выборах. Зато будет депутат от партии «Новые люди» – Александр Демин, который, впрочем, в Свердловской области никогда не жил, а родился в Ростове-на-Дону.

Тем не менее, представительство Свердловской области от ЕР в Госдуме остается значительным. Партия выиграла выборы во всех семи одномандатных округах области: Андрей Альшевских (Свердловский округ); Лев Ковпак (Каменск-Уральский); Сергей Чепиков (Берёзовский); Константин Захаров (Нижнетагильский); Максим Иванов (Асбестовский); Зелимхан Муцоев (Первоуральский); Антон Шипулин (Серовский).

Напомним, в 2016 году по итогам выборов Свердловскую область в Госдуме представили 14 депутатов: семь депутатов от ЕР по одномандатным округам (те же, что и сейчас, за исключением Нижнетагильского округа – тогда там избрался Алексей Балыбердин, и Серовского – пять лет назад там избрали нынешнего вице-губернатора Сергея Бидонько), три единоросса – по спискам (Павел Крашенинников, Андрей Ветлужских, Александр Петров); коммунист Николай Езерский; эсер Александр Бурков; два либерал-демократа – Игорь Торощин и Данил Шилков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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