Обезьяна напала на ребенка в цирке: прокуратура проводит проверку

В Нижнем Тагиле цирковая обезьяна повредила ногу пятилетнему ребенку во время представления. Об этом написали местные СМИ, прокуратура начала проверку.

По сообщению СМИ, в субботу, 9 октября, во время представления Нижнетагильского цирка, шимпанзе напала на пятилетнего ребенка и поцарапала ему левую ногу. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку, в ходе которой будет проверена техника безопасности в цирке и соблюдение требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего. Помимо этого в цирке запросят ветеринарные документы на обезьяну-нарушительницу.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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