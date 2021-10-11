«Нога от бедра до колена была в крови», – очевидцы рассказали о нападении обезьяны на ребенка в цирке

Жители Нижнего Тагила требуют запретить цирк с животными, а пострадавший от обезьяны мальчик придет на представление снова в ближайшие выходные.

После субботнего происшествия, когда в Нижнетагильском зоопарке шимпанзе бросилась на пятилетнего ребенка, в группе «Инцидент Нижний Тагил» развернулась кампания против цирка с участием животных. Около 60 комментаторов требуют запретить «издевательства над животными».

Очевидица инцидента в цирке Мария рассказала «Новому Дню», что произошло: «Мы сидели рядом с мальчиком и его мамой, обезьяна бегала между рядами, сначала пыталась запрыгнуть на ребенка в коляске, но там родители быстро сориентировались и оттолкнули ее. А потом она с истошными криками бросилась на этого маленького мальчика, у того моментально нога от бедра до колена была в крови. Сейчас видела, пишут в группах, что это часть шоу, что опасного ничего не произошло. Так вот, это неправда, и мама, и мальчик были в шоке».

По словам зрительницы Надежды, которая в тот день находилась в зале, в одном из номеров цирковой программы выступали две шимпанзе, и обе они вели себя достаточно резко и не слушались дрессировщика. В середине номера одна из обезьян сорвалась с места, побежала прямо в зрительный зал и начала бегать между рядами. Одного маленького мальчика обезьяна сильно поцарапала.

«Этот мальчик вроде бы плакал, кровь было видно, он не мог идти сам, и его вынесли из зала, – сообщила «Новому Дню» Надежда. – На представление он уже не вернулся. Дрессировщики тут же подоспели, конечно, однако все перепугались. Почему на арене цирка не было помощников дрессировщика, или человека, который должен следить за животными? Мне жаль этого мальчика, мало того, что ему было больно, так и обезьяна очень громко кричала и напугала, мало ли, тут травма будет».

По данному инциденту доследственную проверку организовал Следственный комитет по Свердловской области, об этом сообщил старший помощник руководителя СК Александр Шульга: «Организовано проведение проверки на предмет возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, планируется провести соответствующее экспертное исследование, опрашиваются сотрудники цирка и граждане из числа очевидцев случившегося», – говорится в сообщении Следственного комитета. Кроме того, инцидентом заинтересовалась и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Тем не менее, директор Нижнетагильского государственного цирка Руслан Марчевский объяснил «Новому Дню», что семья пострадавшего мальчика претензий не имеет, а ситуация была под контролем сотрудников цирка.

«Поведение обезьяны во время «Тропик шоу» в Нижетагильском цирке не было агрессивным. Она кричала и бегала по проходу в зрительской части, радостно приветствуя гостей представления, – сообщил «Новому Дню» Роман Марчевский. – Одного из них – маленького мальчика – обезьяна не кусала, она задела его лапой. Сотрудники цирка держали ситуацию под контролем и оперативно вернули обезьяну на манеж. Семья мальчика не имеет претензий к цирку. По словам мамы, сын очень любит цирк, смотрит программы по несколько раз и уже готов прийти на представление в эти выходные и сказал, что принесет обезьянке связку бананов».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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