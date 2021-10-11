Убийцам Ксении Каторгиной смягчили приговор

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга смягчил приговор двум из трех убийц екатеринбурженки Ксении Каторгиной.

Как сообщили в пресс-службе суда, после рассмотрения апелляции Екатерине Меньщиковой вместо 17 лет колонии дали 16, а ее сообщнику Марату Ахметвалиеву вместо 20 лет – 19 лет и 6 месяцев. Приговор Михаилу Федоровичу, который тоже получил 20 лет, оставлен без изменений.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2019 года Ксению Каторгину убили. Виновные – Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньщикова в скором времени были найдены и заключены под стражу. Следствие выяснило, что девушку выманила из дома и уговорила приехать в глухое место Меньщикова, под предлогом, что хочет купить машину Ксении. Когда Каторгина приехала на место встречи, там ее ждали убийцы. Расправившись с девушкой, они уехали в другой город и продали ее машину.

Гособвинение в суде запрашивало по 22 года мужчинам и 19 лет лет для Меньщиковой, но суд постановил иначе: Меньщиковой – 17 лет, Федоровичу и Ахметвалиеву – по 20.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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