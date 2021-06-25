Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной вынесли приговор: Меньщиковой 17 лет, остальным по 20

В Свердловском областном суде был вынесен приговор по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Судья Александр Ладин постановил признать обвиняемых в убийстве Каторгиной виновными.

Михаилу Федоровичу суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии особого режима, так как его действия признаны рецидивом.

Екатерине Меньщиковой суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Марату Ахметвалиеву суд назначил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Помимо этого суд постановил удовлетворить иск о возмещении морального ущерба матери Ксении Каторгиной. Напомним, что первоначально иск составлял компенсацию в размере 30 миллионов рублей – по 10 миллионов на каждого. Суд решил взыскать с Ахметвалиева и Федоровича по 2 миллиона рублей, а с Меньщиковой 1,5 миллиона. Автомобиль Ксении Каторгиной, из-за которого ее убили, был возвращён ее семье.

«Они твари, – сообщила «Новому Дню» близкая подруга Ксении Каторгиной, – не хочу, чтобы они вообще выходили из тюрьмы».

Прокурор Георгий Паникаров сообщил, что осуждённых практически оправдали по статье за мошенничество, а сторона гособвинения запрашивала более длительный срок наказания – по 22 года мужчинам и 19 лет Меньщиковой.

Адвокаты подсудимых отказались от комментариев относительно апелляций.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2019 года Ксению Каторгину убили, а затем продали ее автомобиль. Виновные – Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова в скором времени были найдены и заключены под стражу. Более полутора лет они находились в СИЗО.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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