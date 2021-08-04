Убийцы Каторгиной обжаловали приговор, дело отправят в Санкт-Петербург

Осужденные за убийство Ксении Каторгиной обжаловали приговор.

Защитники Екатерины Меньщиковой, Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева подали апелляцию в Свердловский областной суд. В пресс-службе областного суда «Новому Дню» сообщили, что сейчас дело готовят к отправке во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Екатеринбурге.

«Новый День» задал вопрос о причинах обжалования и аргументах осужденных адвокату Ахметвалиева Ирине Мелешкиной. В данный момент мы ждем от нее ответа.

Как ранее писал «Новый День», 25 июня 2021 года Федоровича, Меньщикову и Ахметвалиева признали виновными в убийстве Ксении Каторгиной и назначили наказание в виде 17 лет в колонии общего для Меньщиковой, и по 20 лет в колониях особого и строгого режимов Федоровичу и Ахметвалиеву соответственно, хотя сторона обвинения запрашивала больше. В октябре 2019 года осужденные убили Каторгину и продали ее автомобиль Ауди Q5 за 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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