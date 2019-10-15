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Вторник, 15 октября 2019, 12:16 мск

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На Уралмаше обнаружено тело пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга обнаружили тело 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября. Информацию «Новому Дню» подтвердили источники в правоохранительных органах и в поисковом отряде «Прорыв». У Ксении осталась девятилетняя дочь.

Напомним, силовики задержали троих подозреваемых в убийстве молодой женщины. По данным «Нового Дня», это три человека разной национальности – двое русской и один нерусской национальности. Оперативные мероприятия по делу находятся в активной стадии.

Фото: отряд «Прорыв»

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С тех пор ее никто не видел. Спустя сутки была найдена машина Ксении у перекупщиков в Челябинске. Очевидцы говорили, что видели похожую на Ксению женщину с несколькими мигрантами. В следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

С пятницы Ксению искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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