Свердловчане требуют пожизненный срок убийцам Каторгиной. Подписались уже 15 тысяч человек

Жители Свердловской области оставляют подписи под петицией с требованием дать пожизненные сроки убийцам Ксении Каторгиной. «За» высказались уже почти 15 тысяч человек. Петиция опубликована на портале Change.org.

«В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания», – говорят авторы петиции.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в октябре прошлого года. Девушка поехала показывать свой Audi Q5 потенциальной покупательнице – та сообщила, что беременна, плохо себя чувствует, попросила продавца приехать на Уралмаш. Там девушку поджидала ловушка. Ксению убили, тело сбросили в канализационный колодец неподалеку от кладбища. Ее искали несколько дней полицейские и волонтеры, но найти удалось только тогда, когда были задержаны подозреваемые – их нашли Челябинской области. В расправе принимали участие 31-летняя Екатерина Меньшикова, 43-летний Марат Ахметвалиев и 29-летний Михаил Федорович. На следственном эксперименте они показали, где и как убивали свою жертву, куда спрятали тело. Все трое находятся под арестом на время следствия.

У Ксении осталась дочь, девочке девять лет, она будет жить с бабушкой в Каменске-Уральском. С отцом девочки Ксения была в разводе. На деньги, вырученные от продажи автомобиля Audi Q5, Ксения она хотела погасить кредит, за пару месяцев до смерти она взяла ипотеку. Машину, которая стоит не меньше 3 млн рублей, нашли в Челябинске у перекупщика, который заплатил за нее 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

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