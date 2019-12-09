Подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной пробудет в СИЗО еще 3 месяца (ФОТО, ВИДЕО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня рассмотрен вопрос по продлению меры пресечения Михаилу Федоровичу, который подозревается в убийстве Ксении Каторгиной ради Audi Q5. В рамках решения Федорович пробудет в СИЗО еще 3 месяца.

Федорович в суде

Сегодня подозреваемый раскрыл в суде некоторые подробности дела. В частности, он сообщил, что умысла убивать девушку ради внедорожника не было. Но в какой-то момент Марат Ахметвалиев достал нож и начал давить ей на гортань. «На тот момент никто не ожидал, что будет убийство. Электрошокер для чего изначально был? Это две-три минуты всего. Ее убили ножом, он надавил на гортань. Истинно во всем раскаиваюсь, как оно есть. У меня также есть дети, никто от этого не зарекается. Я все признаю полностью, от и до», – описал подозреваемый.

Также сегодня рассмотрят вопрос о продлении ареста Марату Ахметвалиеву и Екатерине Меньшиковой, жене Федоровича.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября на своей Audi Q5 уехала с работы из Березовского, на Уралмаш, чтобы показать машину покупателю, и пропала. Ее тело нашли в колодце на окраине Уралмаша, в частном секторе. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

31 декабря будет выходным? Свердловский губернатор запустил опрос жителей в инстаграме. / Бывшую сотрудницу колонии будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб ее сожитель. / Хотели ударить шокером, но не убивать – подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной начал сдавать подельников (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»