СК возбудил уголовное дело после пропажи молодой женщины, уехавшей на встречу по продаже автомобиля

В Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина, которая еще 10 октября отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля и не вернулась. Ее телефон не отвечает. Поисками женщины занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ксения продавала свой автомобиль Audi Q5 и должна была встретиться с покупателем на Уралмаше в районе Белой башни. Вечером 11 октября машину нашли у перекупщиков, сообщает Е1. О местонахождении молодой женщины до сих пор ничего не известно. У Ксении есть маленькая дочь.

Сегодня волонтеры собираются в 14.00 у отдела полиции №10, чтобы отправится на поиски пропавшей. Добровольцы будут прочесывать городские районы.

В следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по факту исчезновения молодой женщины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». В рамках расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.19

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