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Вторник, 15 октября 2019, 18:12 мск

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СК и полиция впервые официально прокомментировали дело об убийстве Ксении Каторгиной (ФОТО, ВИДЕО)

Место, где было обнаружено тело погибшей екатеринбурженки

Сегодня утром были задержаны трое подозреваемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Как сообщал ранее «Новый День», их взяли в Челябинске, а днем они показали место, где бросили тело своей жертвы – в частном секторе на Уралмаше. Там побывала съемочная группа агентства.

Тело нашли на Уралмаше

Местные жители, которые наблюдали за работой правоохранителей, рассказали журналисту РИА «Новый День»: «Девушку видели. По описанию все то же самое: колготки рваные, шорты, пальтишко бордовое. Там запрещают смотреть. Кровь на ногах видна, а лицо повернуто к ним (правоохранителям), лица не видно».

Весь день от официальных комментарий и следственный комитет, и полиция воздерживались. Вечером они выступили с совместным заявлением.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили, что уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ «Убийство». Установлено, что Ксения вечером 10 октября уехала с работы из Березовского на своей Audi Q5, намереваясь приехать на Уралмаш, чтобы продать машину. После девушка пропала, начались ее поиски.

«Сыщики в тесном взаимодействии с региональным СК отрабатывали различные версии исчезновения девушки. По указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион, где представители МВД нашли иномарку потерпевшей, направлялась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела. Вечером 14 октября в городе Копейске оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент ехал в такси. Еще двух сыщики задержали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в следственный комитет для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время они дают признательные показания. Предварительный мотив преступления – корысть с целью завладения транспортным средством», – сообщил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Он уточнил, что подозреваемые в убийстве Ксении – это двое мужчин 1990 и 1977 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Все они уроженцы Челябинской области. «После совершенного убийства злоумышленники избавились от тела жертвы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сбросив его в технический колодец. Один из подозреваемых ранее судим за причастность к разбойному нападению, семь лет он отбывал наказание в ИК-48, откуда освободился в феврале 2017 года», – добавил Горелых.

В этом колодце нашли тело Ксении

Сейчас все фигуранты дела содержатся под стражей и проверяются на причастность к подобным преступлениям. «У следственного комитета имеется оперативная информация о возможной причастности задержанных к иным ранее совершенным преступлениям. Органы следствия обращаются ко всем, кто мог пострадать от действий задержанных лиц и (или) знает о каких-то ранее совершенных ими преступлениях, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию по следующим телефонам в Екатеринбурге: +7(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению Следственного комитета по Свердловской области), +7(343)358-71-61 (телефон доверия ГУ МВД РФ по Свердловской области), или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется», – подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Там также уточнили, что с автомобилем убитой работают эксперты. По уголовному делу проведено несколько осмотров мест происшествия, в том числе коллектор на Уралмаше, где было найдено тело девушки. Следователи пока не знают, когда и как была убита Каторгина. «Назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по установлению давности и точной причины смерти умершей. Сотрудниками следственного комитета в настоящее время продолжается выполнение необходимых следственных действий (осмотры, допросы, проверки показаний на месте, проведение экспертиз). В ближайшее время всем троим задержанным планируется предъявить обвинение, в том числе по статьям Уголовного кодекса РФ «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой». Наказание за наиболее тяжкое из данных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области, отметив, что делом далее будет заниматься первый отдел по расследованию особо важных дел.

«Органы Следственного комитета по Свердловской области выражают огромную благодарность общественности, в том числе волонтерским организациям – всем тем, кто показал свое неравнодушие и вложил огромные усилия по поиску потерпевшей», – сообщили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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