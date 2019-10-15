На окраине Уралмаша силовики выясняют, как была убита Ксения Каторгина (ФОТО)

Правоохранители проводят следственный эксперимент в частном секторе Уралмаша, где, как предполагается, была убита 27-летняя Ксения Каторгина.

Место, где нашли тело Ксении. Google.Maps

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело девушки было обнаружено в канализационном коллекторе рядом с колонкой, где местные жители берут воду. Сейчас труп лежит там же, на месте работают криминалисты.

Погибшая девушка была найдена в той же одежде, в которой она ушла из дома 10 октября, когда пропала и перестала отвечать на звонки.

Часть улицы Ташкентской сейчас закрыта оградительной лентой. Этот участок находится напротив входа на Северное кладбище. Рядом с огороженной улицей стоят две полицейские машины, территорию охраняют несколько сотрудников патрульно-постовой службы.

По всей видимости, подозреваемых в убийстве девушки на место еще не доставили. Местные жители на присутствие полиции реагируют спокойно.

Напомним, сегодня утром появилась информация о задержании в Челябинске троих подозреваемых в убийстве Ксении. По данным агентства, это люди разной национальности – двое русских и один нерусский. Следственный комитет по-прежнему не дает официальных комментариев о ходе расследования.

27-летняя екатеринбурженка пропала 10 октября. В тот день она отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5. Спустя пять дней ее тело обнаружили на окраине Уралмаша. У Ксении осталась девятилетняя дочь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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