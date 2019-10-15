«До чего люди могли оголодать», – глава диаспоры о возможной причастности цыган к убийству девушки из-за ее машины

Глава цыганской общины в Екатеринбурге Ян Сокол прокомментировал информацию об убийстве Ксении Каторгиной, тело которой обнаружили сегодня в частном секторе неподалеку от Северного кладбища. По информации СМИ, среди задержанных, которых подозревают в убийстве, есть цыгане.

«Я удивлен и расстроен. Мне очень жаль погибшую девушку. Цыгане мирные люди! Мы никогда и ни с кем не воевали. Это дикость, до чего люди могли оголодать и обнищать, если из-за машины могли лишить человека жизни», – сказал он порталу Е1.

Напомним, 27-летняя екатеринбурженка Ксения Каторгина пропала 10 октября. Попытка девушки продать автомобиль Audi Q5 обернулась трагедией, ее убили, а автомобиль был обнаружен у перекупщиков в Челябинске. Несколько дней девушку искали волонтеры и полиция. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Сегодня утром стало известно о задержании троих подозреваемых в убийстве девушки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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