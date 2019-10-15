Среди причастных к исчезновению Ксении Каторгиной есть люди разной национальности

Появились дополнительные, но пока неофициальные, подробности по делу о пропаже екатеринбурженки Ксении Каторгиной. По данным РИА «Новый День», в разработке силовиков находятся три человека – двое русской и один нерусской национальности. Оперативные мероприятия по делу находятся в активной стадии.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С тех пор ее телефон не отвечает, о местонахождении девушки ничего неизвестно. Спустя сутки была найдена машина Ксении у перекупщиков в Челябинске. Очевидцы говорят, что видели женщину с несколькими мигрантами. В следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ксению искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. Добровольцы из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» прочесывали лес в районе поселка Шувакиш. Поиски не дали результатов.

Волонтеры прочесывают местность

Сегодня появилась информация о том, что задержаны лица, причастные к исчезновению Ксении. В пресс-службе ГУ МВД отметили, что дело находится в производстве СКР, поэтому за всей официальной информацией прежде всего надо обращаться именно туда. Представитель СКР по Свердловской области также ситуацию не комментирует.

По данным правоохранительных органов, в машине Audi Q5, которую перекупщик сдал правоохранительным органам в Челябинской области, обнаружены многочисленные следы затертой крови.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

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