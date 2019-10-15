Задержаны подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной

Силовики задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной. Об этом РИА «Новый День» сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С тех пор ее телефон не отвечает, о местонахождении девушки ничего неизвестно. Спустя сутки была найдена машина Ксении у перекупщиков в Челябинске. Очевидцы говорят, что видели женщину с несколькими мигрантами. В следственном комитете по Свердловской области сообщили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Фото со страницы Ксении «ВКонтакте»

Ксению искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. Добровольцы из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» прочесывали лес в районе поселка Шувакиш. Поиски не дали результатов.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что дело находится в производстве СКР, поэтому за всей официальной информацией прежде всего надо обращаться именно туда. Представитель СКР по Свердловской области пока ситуацию не комментирует.

Екатеринбург, Елена Васильева

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