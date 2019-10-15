«В наше время могут убить и за меньшие деньги», – автоэксперт о ситуации с пропавшей Ксенией Каторгиной, которая пыталась продать Audi Q5 (ВИДЕО)

В Екатеринбурге прекращены поиски Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября. Попытка девушки продать автомобиль обернулась трагедией – ее тело нашли на Уралмаше, подозреваемые в убийстве задержаны. Автомобиль был обнаружен у перекупщиков в Челябинске.

Съемочная группа агентства встретилась с автоэкспертом Максимом Едрышовым и попросила его рассказать, как обезопасить себя во время продажи авто.

Эксперт рассказал, как обезопасить себя при продаже авто

«Первое, что нужно делать – это не ездить никогда одному на такие сделки, потому что речь идет о деньгах. К сожалению, в нашей стране убивают и за гораздо меньшие суммы. Поэтому надо взять кого-то еще: одного или двух людей, желательно мужского пола. Даже в этой ситуации непонятно, как развернулась бы история, если бы девушка поехала не одна. Второе, о чем часто спрашивают и боятся – это нарваться на фальшивые деньги или то, что у вас их отберут. Расчеты можно с легкостью проводить в банке, – объясняет автоэксперт. – Исходя из этой истории (речь идет о пропавшей Ксении Каторгиной, которая пыталась продать Audi Q5. – прим.ред) : если продаете машину, если покупатель с вами созванивается – встречайтесь на своей территории в каком-то людном месте. Не надо ехать куда-то во дворы, тем более за город куда-то. В центре встретились и спокойно на любой парковке осмотрели машину, приняли решение – покупать или нет».

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. В этот день она отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5 в район Белой башни на Уралмаш. Несколько дней девушку искали волонтеры и полиция. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сегодня утром стало известно о задержании троих подозреваемых в убийстве девушки. Позже стало известно, что тело пропавшей Ксении обнаружено на Уралмаше. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили источники в правоохранительных органах и поисковом отряде «Прорыв». У Ксении осталась девятилетняя дочь.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

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