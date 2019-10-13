российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 13 октября 2019, 19:36 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Волонтеры прекратили поиски пропавшей Ксении Каторгиной

Поисковый отряд «Лиза Алерт» после двух дней работы прекратил поиски 27-летней Ксении Каторгиной.

Молодая женщина пропала 10 октября. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С того вечера ее телефон не отвечает, и о ее местонахождении ничего неизвестно. Спустя сутки машину Ксении нашли у перекупщиков в Челябинске. Очевидцы сообщают, что видели женщину с несколькими мигрантами. Накануне следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Добровольцы из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» сегодня целый день прочесывали лес в районе поселка Шувакиш. Поиски не дали результатов. «Добровольцы отряда сделали все, что зависело от них, и все то, что относится к специфике отрядной работы. Дальнейшая работа – работа полиции. Мы выражаем благодарность тем, кто оказывал помощь и искал вместе с нами. При появлении новой информации работа по поиску будет продолжена», – сообщили в группе отряда «Лиза Алерт».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.19

В Екатеринбурге проходит общегородской опрос по выбору площадки под храм Екатерины (онлайн-трансляция). / Под Тагилом нашли боевой снаряд времен Второй мировой войны. / Сказочный генплан Екатеринбурга, посадка на брюхо Ан-12 в Кольцово и откровения Высокинского – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

СК возбудил уголовное дело после пропажи молодой женщины, уехавшей на встречу по продаже автомобиля

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,