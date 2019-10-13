Волонтеры прекратили поиски пропавшей Ксении Каторгиной

Поисковый отряд «Лиза Алерт» после двух дней работы прекратил поиски 27-летней Ксении Каторгиной.

Молодая женщина пропала 10 октября. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С того вечера ее телефон не отвечает, и о ее местонахождении ничего неизвестно. Спустя сутки машину Ксении нашли у перекупщиков в Челябинске. Очевидцы сообщают, что видели женщину с несколькими мигрантами. Накануне следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Добровольцы из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» сегодня целый день прочесывали лес в районе поселка Шувакиш. Поиски не дали результатов. «Добровольцы отряда сделали все, что зависело от них, и все то, что относится к специфике отрядной работы. Дальнейшая работа – работа полиции. Мы выражаем благодарность тем, кто оказывал помощь и искал вместе с нами. При появлении новой информации работа по поиску будет продолжена», – сообщили в группе отряда «Лиза Алерт».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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