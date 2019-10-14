Волонтеры снова ищут девушку, уехавшую продавать машину (ФОТО)

Волонтеры продолжают заниматься поисками пропавшей без вести Ксении Каторгиной. Отряд «Прорыв» организовал сегодня сбор по адресу: ул. Бакинских Комиссаров, 120. По данным сообщества добровольцев, искать девушку будут в городе и в лесу. «Форма одежды: по погоде. С собой: фонари, скотч, горячий чай, перекус, по возможности распечатанные ориентировки», – пишут в сообществе отряда.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С тех пор ее телефон не отвечает, о местонахождении девушки ничего неизвестно. Спустя сутки была найдена машина Ксении у перекупщиков в Челябинске. Очевидцы говорят, что видели женщину с несколькими мигрантами.

В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области рассказали: «Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Убийство». В рамках расследования сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств исчезновения пропавшей. Поиски женщины продолжаются».

Накануне добровольцы из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» целый день прочесывали лес в районе поселка Шувакиш. Поиски не дали результатов. «Добровольцы отряда сделали все, что зависело от них, и все то, что относится к специфике отрядной работы. Дальнейшая работа – работа полиции. Мы выражаем благодарность тем, кто оказывал помощь и искал вместе с нами. При появлении новой информации работа по поиску будет продолжена», – сообщили в группе отряда «Лиза Алерт».

Екатеринбург, служба информации

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