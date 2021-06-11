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Пятница, 11 июня 2021, 10:57 мск

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Гособвинитель огласил сроки за убийство Ксении Каторгиной

На судебных прениях по делу Ксении Каторгиной прокурор Георгий Паникаров назвал сроки тюремного заключения, которые он требует для подсудимых Федоровича, Ахметвалиева и Меньшиковой. Прокурор зачитал все доказательства вины подсудимых, и сообщил, что считает всех трёх подсудимых виновными в полном объёме. Среди деяний: убийство, присвоение чужого имущества, мошенничество, нанесение тяжких телесных повреждений.

22 года лишения свободы с ограничением свободы в два года требует гособвинитель для Марата Ахметвалиева, пять лет из которых он проведёт в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

22 года лишения свободы с ограничением свободы в два года гособвинитель требует для Михаила Федоровича, пять лет из которых тот проведёт в тюрьме, а остальной срок в колонии особого режима.

19 лет лишения свободы с ограничением свободы в два года гособвинитель требует для Екатерины Меньщиковой, пять лет из которых она проведёт в тюрьме, а остальной срок в колонии общего режима.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2019 Ксению Каторгину убили, когда она пыталась продать свой автомобиль. Тело Ксении скинули в колодец, а автомобиль украли с целью сбыта.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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