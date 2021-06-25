Адвокат обвиняемого по делу Каторгиной Марата Ахметвалиева надеется на смягчение приговора (ФОТО)

Сегодня, 25 июня, в Свердловском областном суде выносится приговор обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной. Судья Александр Ладин в настоящий момент оглашает материалы дела.

Как сообщила корреспонденту «Нового Дня» Ирина Мелешкина – адвокат Марата Ахметвалиева, одного из обвиняемых в убийстве, она надеется, что суд даст ее подзащитному к меньший срок, чем тот, что на судебных прениях 11 июня потребовал прокурор.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2019 года Ксению Каторгину убили, а затем продали ее автомобиль. Обвиняемые – Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова в скором времени были задержаны и заключены под стражу. Следствие велось более полутора лет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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