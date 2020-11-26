Дело об убийстве Ксении Каторгиной направлено в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении убийц 27-летней Ксении Каторгиной. Дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре, в зависимости от роли и степени участия подозреваемые Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова обвиняются в совершении нескольких преступлений: убийство, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем; похищение человека; вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере; разбой; присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере. В ведомстве добавили, что объем материалов уголовного дела составляет 11 томов, а обвинительное заключение расписано на более чем 300 страниц.

«По делу проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе биологические, молекулярно-генетические, медико-криминалистические, почерковедческие, психолого-психиатрические, судебно-медицинские и иные. Допрошено свыше 20 человек в качестве свидетелей, проведены очные ставки между обвиняемыми, их проверки показаний на месте, осуществлены осмотры мест происшествия, предметов и документов, а также обыски, выемки и иные следственные мероприятия», – добавили в СКР по Свердловской области.

Напомним, убийство Ксении Каторгиной произошло в 10 октября прошлого года. Девушка договорилась о продаже своего автомобиля Audi Q5 и уехала на нем вечером с работы из Березовского на Уралмаш. Позже ее тело нашли в этом же районе в колодце.

По версии следствия, Екатерина Меньшикова представилась покупательницей и сказала Ксении, что плохо себя чувствует якобы из-за беременности, попросила приехать на Уралмаш. Ее сообщник Михаил Федорович заявил, что Каторгину убил Ахметвалиев и рассказал, что они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Ахметвалиев достал нож и начал давить девушке на гортань.

«По указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в Челябинскую область, где представители МВД нашли иномарку потерпевшей, направилась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела. Вечером 14 октября в городе Копейске оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент передвигался в такси. Еще двух сыщики задержали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет для проведения необходимых следственных действий. Следует отметить, что один из задержанных ранее судим за причастность к разбойному нападению (ст.162 УК РФ). Отбыв семь лет в ИК-48, он освободился в феврале 2017 года», – отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 26.11.20

Традиционная рождественская ярмарка откроется на Плотинке. / В Екатеринбурге стартует сезон катания на коньках. / Кому выгодна перенарезка избирательных округов и при чем тут контрэлита: мнения экспертов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»