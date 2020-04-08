Главный подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной арестован до 12 июля

Второй обвиняемый в деле об убийстве Ксении Каторгиной, Марат Ахметвалиев, останется под арестом до 12 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. Аналогичная мера применена к его сообщнику – Михаилу Федоровичу, но с другой формулировкой. Если Федоровича не выпустили «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», то Ахметвалиев, по мнению следствия, выйдя из СИЗО, способен на новые преступления. Напомним, ранее Федорович заявлял, что именно его сообщник убил девушку. Сегодня же суд должен рассмотреть продление меры пресечения еще одной фигурантке – Екатерине Меньшиковой. По версии следствия, она предложила Каторгиной купить ее машину и под предлогом своего плохого самочувствия заманила ее в безлюдные места.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября уехала с работы из Березовского на своей Audi Q5, намереваясь приехать на Уралмаш, чтобы продать машину. После девушка пропала, начались ее поиски. Ее тело нашли в колодце на Уралмаше. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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