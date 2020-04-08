Готовый сдать подельников подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной остался под арестом

Сегодня в Ленинском райсуде Екатеринбурга рассматривают вопрос о продлении срока трем подозреваемым в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым судья вынесла решение по Михаилу Федоровичу – ему продлили содержание под стражей до 12 июля, учитывая «эпидемиологическую обстановку» и необходимость провести множество экспертиз. Напомним, ранее Федорович заявлял, что он не собирался убивать девушку. Он признал, что у них с сообщниками был умысел на разбой, они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Марат Ахметвалиев достал нож и начал давить девушке на гортань. «На тот момент никто не ожидал, что будет убийство. Электрошокер для чего изначально был? Это две-три минуты всего. Ее убили ножом, он надавил на гортань. Истинно во всем раскаиваюсь, как оно есть. У меня также есть дети, никто от этого не зарекается. Я все признаю полностью, от и до», – описал подозреваемый.

Сегодня же должны рассмотреть продление меры пресечения двумя другим фигурантам – Екатерине Меньшиковой, которая выманила жертву из дома, и Марату Ахметвалиеву, которого Федорович называет непосредственным убийцей.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября уехала с работы из Березовского на своей Audi Q5, намереваясь приехать на Уралмаш, чтобы продать машину. После девушка пропала, начались ее поиски. Ее тело нашли в колодце на Уралмаше. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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