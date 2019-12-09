Хотели ударить шокером, но не убивать: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной начал сдавать подельников (ФОТО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня решается вопрос о продлении меры пресечения подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной, девушки, которая пыталась продать Audi Q5. Первым в зал суда завели Михаила Федоровича, следователь в разговоре с журналистами отметил, что запросил для него продление ареста на 4 месяца.

Как передает корреспондент «Нового Дня», Федорович признал, что у них был умысел на разбой, они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Марат Ахметвалиев достал нож и начал давить девушке на гортань. «На тот момент никто не ожидал, что будет убийство. Электрошокер для чего изначально был? Это две-три минуты всего. Ее убили ножом, он надавил на гортань. Истинно во всем раскаиваюсь, как оно есть. У меня также есть дети, никто от этого не зарекается. Я все признаю полностью, от и до», – описал подозреваемый.

После журналистов из зала вывели под тем предлогом, что могут прозвучать подробности дела (делать такие сведения публичными не пожелали в СК). Федорович же настаивал на присутствии прессы: «Потому что СМИ должны знать, как все было».

Добавим, сегодня также рассмотрят вопрос о продлении ареста Марату Ахметвалиеву и Екатерине Меньшиковой, жене Федоровича.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября уехала с работы из Березовского на своей Audi Q5, намереваясь приехать на Уралмаш, чтобы продать машину. После девушка пропала, начались ее поиски. Ее тело нашли в колодце на Уралмаше. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Светлана Загороднева

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