Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО на два месяца

Сегодня состоялось избрание меры пресечения трем подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной. Они отправятся в СИЗО до 11 декабря.

Напомним, заседание проходило сегодня в Ленинском суде в закрытом режиме. Михаил Федорович, когда его выводили из зала на перерыв (судья Юлия Лобанова удалилась в совещательную комнату), отвечая на вопросы журналистов, сказал, что раскаивается и просит прощения у родных погибшей.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина исчезла 10 октября. Отпросившись с работы, она поехала на Уралмаш, чтобы показать свою Audi Q5 покупателю, и с тех пор ее никто не видел. Ксению заманили в ловушку – лжепокупательница сообщила, что беременна и у нее токсикоз, поэтому попросила приехать к ней. Ксению убили, тело сбросили в технический колодец в частном секторе на окраине Уралмаша. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию. Все это время Ксению искали правоохранители и волонтеры. 15 октября задержали троих жителей Челябинской области – Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его жену Екатерину Меньшикову, – они признались в содеянном, рассказав и показав, как убивали Ксению. Расследование ведет первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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