Убийство могли предотвратить: обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной находились в розыске с начала сентября

Южноуральцев, обвиняемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, полиция разыскивала с начала сентября.

Как уже сообщал «Новый День», Ксения Каторгина исчезла 10 октября в Екатеринбурге. Отпросившись с работы, девушка поехала на Уралмаш, чтобы показать свою Audi Q5 покупателю, и исчезла. Как выяснилось позже, Ксению заманили в ловушку – лжепокупательница сообщила, что беременна и у нее токсикоз, поэтому попросила приехать к ней. Ксению убили, тело сбросили в технический колодец в частном секторе на окраине Уралмаша. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

При изъятии машины в салоне обнаружена кровь. 14 и 15 октября по подозрению в убийстве задержали трех жителей Челябинской области – Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его жену Екатерину Меньшикову. Они признались в содеянном, рассказав и показав, как убивали Ксению.

Выяснилось, что все трое на момент совершения этого преступления уже находились в розыске.

Так, 10 сентября было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у родителей Меньшиковой. Пострадавшие сообщили, что дочь, ее сожитель (Федорович) и еще один мужчина избивали их и требовали денег. По некоторым данным, третьим был Ахметвалиев.

Кстати, Федорович уже судим: в 2010 году он вместе с приятелем напал на жителя Копейска и под угрозой оружия забрал у него машину. Из колонии оно освободился 2 года назад.

Ахметвалиев в течение месяца находился в розыске сразу как пропавший без вести и как укравший служебный автомобиль. Он работал таксистом, и в сентябре внезапно исчез вместе с арендованным Volkswagen Polo.

Владельцы машины заявляли о пропаже, но в розыск иномарка так и не была объявлена. И теперь собственник заявляет, что убийства екатеринбурженки можно было избежать, сообщает 74.ru.

В полиции оправдываются, заявляя, что собственник автомобиля, обратившись в полицию в сентябре, «не указали факты, которые бы свидетельствовали о совершении преступления. К тому же, изложенные ими сведения находились в области гражданско-правовых отношений, не относящихся к компетенции органов внутренних дел, – пишет издание. – В октябре представители компании вновь обратились с заявлением в полицию, в котором указали, что арендатор скрылся, не вернув принадлежащий организации автомобиль. По поступившему заявлению стражи порядка были ориентированы на поиск и установление местонахождения арендатора на территории региона».

Тем временем, разыскивать таксиста начали родственники – они тоже заявили в полицию об его пропаже.

Отметим, что после обнаружения автомобиля Ксении Каторгиной со следами крови в салоне, Ахметвалиева нашли и задержали буквально через несколько часов. Федоровича арестовали к вечеру того же дня, а Меньшикову – через сутки.

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга отправило всех троих под стражу до 11 декабря.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.10.19

Зарплаты так и не повысили: из скандальной челябинской больницы бегут врачи. / Госдума одобрила законопроект о запрет на выезд из России. / Муниципалитет под Челябинском платил за ликвидацию несуществующих свалок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»