Почти 10 тысяч человек подписали петицию за пожизненный срок обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

На портале Change.org создали петицию, авторы и подписанты которой требуют дать пожизненное лишение свободы троим обвиняемым в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. «В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания», – говорится в петиции на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

К настоящему времени петицию подписали уже более девяти тысяч человек.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября вечером, когда поехала показывать свой автомобиль потенциальной покупательнице – та сказалась беременной и попросила пойти ей навстречу и приехать на Уралмаш. Оказалось, это была ловушка – Ксению убили, а тело сбросили в канализационный колодец неподалеку от Северного кладбища. Девушку искали все выходные, в том числе – волонтеры. Однако обнаружить ее тело удалось только во вторник, когда в Челябинской области правоохранители задержали всех троих подозреваемых – 31-летнюю Екатерину Меньшикову, 43-летнего Марата Ахметвалиева и 29-летнего Михаила Федоровича. На следственном эксперименте они показали, где убивали свою жертву и как прятали тело. Все трое помещены в СИЗО на время следствия.

У Ксении осталась девятилетняя дочь, которая будет жить с бабушкой в Каменске-Уральском. С отцом девочки Каторгина была в разводе. На деньги, вырученные от продажи автомобиля Audi Q5, Ксения хотела гасить кредиты, за пару месяцев до смерти она взяла ипотеку. Машину, которая стоит не меньше 3 млн рублей, в итоге нашли в Челябинске у перекупщика, который взял ее у покупателей за 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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