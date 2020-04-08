Сообщница подозреваемых в убийстве Каторгиной тоже не выйдет из СИЗО

Третья фигурантка в деле об убийстве Ксении Каторгиной, Екатерина Меньшикова, так же, как и два ее сообщника, останется под стражей до 12 июля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение вынес Ленинский райсуд. Аналогичная мера применена к ее сообщникам – Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву.

Судья указала, что Меньшикова, не имея собственных доходов, и раньше входила в состав указанной преступной группы. Так, 10 сентября было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у родителей Меньшиковой. Пострадавшие сообщили, что дочь, ее сожитель (Федорович) и еще один мужчина избивали их и требовали денег. По некоторым данным, третьим был Ахметвалиев.

Напомним, Ксения Каторгина, у которой была 9-летняя дочь, пропала в октябре прошлого года. Девушка поехала показывать свой Audi Q5 потенциальной покупательнице, Екатерине Меньшиковой. Та сообщила, что беременна, плохо себя чувствует и попросила Ксению приехать на Уралмаш. Там девушку поджидала ловушка. Ксению убили, тело сбросили в канализационный колодец неподалеку от кладбища. Ее искали несколько дней полицейские и волонтеры, но обнаружить удалось только тогда, когда были задержаны подозреваемые – их нашли Челябинской области. В расправе принимали участие 31-летняя Екатерина Меньшикова, 43-летний Марат Ахметвалиев и 29-летний Михаил Федорович. Сегодня всем троим продлили арест до 12 июля. Екатеринбуржцы создали петицию в интернете, где требовали для всех троих пожизненного заключения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

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