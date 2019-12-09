Фигурантку дела об убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО до апреля 2020 года

В Ленинском районном суде продлили срок ареста второй фигурантке громкого дело об убийстве Ксении Каторгиной. Екатерина Меньшикова пробудет под стражей до 12 апреля 2020 года.

Во время закрытого заседания Меньшикова и её представитель просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Ранее «Новый День» сообщал, что также до 12 апреля 2020 года в СИЗО отправили её сожителя Михаила Фёдоровича.

Заявление Федоровича в суде

Сегодня же будет вынесено решение о продлении меры пресечения третьему фигуранту Марату Ахметвалиеву.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября 2019 года на своей Audi Q5 уехала с работы, чтобы показать машину покупателю, и пропала. Ее тело нашли в колодце в частном секторе на окраине Уралмаша. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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