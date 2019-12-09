Третьего обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО до апреля (ФОТО)

В Ленинском районном суде продлили срок ареста Марату Ахметвалиеву, фигуранту громкого дело об убийстве владелицы Audi Q5 Ксении Каторгиной. Обвиняемому продлили арест до 12 апреля 2020 года.

Сам Ахметвалиев на вопросы журналистов отвечать не стал, лицо пытался скрыть от объективов камер и фотоаппаратов.

Сегодня в суде его подельник Михаил Федорович рассказал журналистам, что умысла убивать девушку ради внедорожника не было, но в какой-то момент Марат Ахметвалиев достал нож и начал давить ей на горло. «На тот момент никто не ожидал, что будет убийство. Электрошокер для чего изначально был? Это две-три минуты всего. Ее убили ножом, он надавил на гортань», – описал подозреваемый.

Во время закрытого заседания Меньшикова и ее представитель просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

По решению суда Михаил Федорович и его супруга Екатерина Меньшикова останутся в СИЗО до 12 апреля 2020 года.

Напомним, Ксения Каторгина вечером 10 октября на своей Audi Q5 уехала с работы из Березовского, на Уралмаш, чтобы показать машину покупателю, и пропала. Ее тело нашли в колодце на окраине Уралмаша, в частном секторе. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из прессы, сам явился в полицию.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

«Сиротский Бруклин» – фильм про застройщиков, парки, скверы и протесты, который Нортон снял будто специально для Екатеринбурга. / С завтрашнего дня экс-депутат свердловского заксо начнет управлять Оренбургом. / Сад Вайнера рядом с филармонией начнут благоустраивать не раньше 2023 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»