В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую ради Audi Q5 (ФОТО)

Сегодня в Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, которая была убита во время попытки продать свой автомобиль Audi Q5.

Попрощаться с девушкой пришли около сотни человек: это родные, близкие и друзья погибшей. Также на похоронах была дочь Ксении, которая не отходила от бабушки.

Напомним, накануне суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной: они отправятся в СИЗО на два месяца, до 11 декабря.

Заседание проходило в Ленинском суде в закрытом режиме. Михаил Федорович, когда его вывели из зала на перерыв, в ответ на настойчивые вопросы журналистов прокричал, что извиняется перед родными погибшей.

Ксения Каторгина пропала 10 октября в Екатеринбурге. Она отправилась к Белой башне, чтобы показать свою Audi Q5 покупателю, и с тех пор ее никто не видел. Ксению заманили в ловушку – лжепокупательница сообщила, что беременна и плохо себя чувствует, поэтому попросила приехать к ней. Доверчивую девушку убили, тело сбросили в канализационный колодец на окраине Уралмаша. «Ауди» Ксении бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о случившемся из СМИ, сам явился в органы. Все это время Ксению искали правоохранители и волонтеры. 15 октября задержали троих жителей Челябинской области – Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его жену Екатерину Меньшикову, – они признались в убийстве, показав, как расправились с жертвой. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемые в суде

Каменск-Уральский, Владислав Тринько

Каменск-Уральский. Другие новости 18.10.19

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