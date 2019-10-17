Начался суд по мере пресечения подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной (ФОТО)

В Екатеринбурге начался суд по избранию меры пресечения троим подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной. Речь идет о двух мужчинах и одной женщине.

Следователи ходатайствуют о том, чтобы 31-летнюю Екатерину Меньшикову, 43-летнего Марата Ахметвалиева и 29-летнего Михаила Федоровича отправили в СИЗО. Всех троих уже доставили в здание суда и провели в зал заседаний. На вопросы журналистов они отказались отвечать, передает корреспондент «Нового Дня» из суда.

Ахметвалиев, который, по некоторым данным, прятал тело убитой девушки в канализационный коллектор, закрывал лицо от камер под капюшоном, Меньшикова, которая предположительно звонила Каторгиной, представляясь покупательницей и заманивая ее в ловушку, прошла сквозь толпу журналистов с высоко поднятой головой.

Екатеринбург, Елена Сычева, Влад Тринько

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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