Заседание по мере пресечения подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной закрыли от прессы (ФОТО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжается заседание по громкому делу об убийстве Ксении Каторгиной – сегодня задержанным, жителям Челябинской области, определят меру пресечения.

Сначала подозреваемых завели в зал, следом запустили адвокатов по назначению. Только после этого разрешили пройти журналистам. Подозреваемые игнорируют вопросы и прячут лица. Марата Ахметвалиева и Михаила Федоровича посадили вместе, а Екатерину Меньшикову разместили в отдельной клетке.

Как передает корреспондент «Нового Дня», судья Юлия Лобанова запретила производить фото- и видеофиксацию до стадии ходатайств. Во время установления личностей выяснилось, что мужчины были задержаны 14 октября, а Меньшикова – 15 октября. Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводилось в закрытом режиме, чтобы не разглашать тайну следствия. С позицией гособвинителя согласился следователь, обвиняемые и их адвокаты: заседание проводят в закрытом режиме.

Уже уходя из зала, журналисты спросили: «Вы раскаиваетесь?» – «Да», – ответил Федорович.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. После работы она поехала на Уралмаш, чтобы показать свою машину покупателю, и больше ее никто не видел. Позднее станет известно, что Ксению заманили в ловушку – лжепокупательница сообщила, что беременна и у нее токсикоз, поэтому попросила продавца Audi Q5 войти в положение и приехать к ней, чтобы она могла осмотреть машину. В итоге Ксению убили, вероятно, в ее же собственной машине, тело сбросили в канализационный колодец в частном секторе неподалеку от Северного кладбища. Машину бандиты продали за 350 тысяч рублей перекупщику в Челябинске, который, узнав о ситуации в СМИ, сам явился к правоохранителям. Все это время Ксению искали правоохранители и волонтеры. Во вторник, 15 октября, были задержаны трое жителей Челябинской области – двое мужчин и одна женщина, – которые дали признательные показания, а позднее показали, где и как убивали свою жертву. Сейчас уголовным делом занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Задержанным, если будет доказана их вина, грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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