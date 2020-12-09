Суд над обвиняемыми в убийстве Каторгиной начался со скандала

В Свердловском облсуде стартовал процесс по делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Обвиняемые, воспользовавшись присутствием прессы в зале суда, тут же начали громко заявлять о нарушении своих прав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Екатерина Меньщикова кричала, что не успела ознакомиться с четырьмя томами уголовного дела. Михаил Федорович громко заявил, что не убивал Каторгину. Судебный пристав попросил представителей СМИ не задавать вопросов подсудимым.

Еще до начала заседания представитель потерпевшей Дмитрий Панов заявил, что все трое подсудимых постоянно меняли показания, между ними были многочисленные расхождения. Панов также рассказал, что у Меньщиковой и Федоровича адвокаты – по назначению, у Марата Ахметвалиева – по соглашению.

Федорович заявил, что просит другого адвоката, так как адвокат по назначению Мазурова не оказала ему юридической помощи. Меньшикова тоже заявила отвод адвокату.

Как уже сообщал «Новый День», Ксения Каторгина была убита 10 октября прошлого года, она пропала после того, как поехала показывать покупательнице свой автомобиль Audi Q5. Подозреваемых, жителей Челябинской области, быстро задержали – мужчина, купивший «Ауди», сам сообщил в полицию, в салоне были обнаружены следы крови пропавшей Ксении. Ее тело нашли в колодце на Уралмаше. Один из задержанных, Михаил Федорович, заявил, что Каторгину убил Ахметвалиев и рассказал, что они планировали оглушить девушку электрошокером. Но в какой-то момент Ахметвалиев достал нож и зарезал жертву.

Мужчинам-подсудимым за совершение инкриминируемых преступлений грозит пожизненное лишение свободы, Меньщиковой – наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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