Заседание по делу об убийстве Каторгиной снова началось со скандала (ФОТО)

В Свердловском областном суде сегодня должны начаться судебные прения по громкому уголовному делу – об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. На скамье подсудимых – трое: Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, заседание началось с очередного выступления подсудимых. Произошла замена прокурора, и из-за этого подсудимый Федорович сразу стал возражать: по его мнению, новый гособвинитель не знакома с делом. Меньщикова поддержала ходатайство Федоровича, Ахметвалиев – нет. Суд удалился на совещание, а вернувшись, в замене прокурора отказал. Отметим, сегодня обвинитель должен назвать сроки, которых, по его мнению, заслуживают подсудимые.

Как сообщал «Новый День», Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и должна была встретиться с покупательницей на Уралмаше, но домой не вернулась. Вечером 11 октября машину со следами крови нашли в Челябинске – мужчина, купивший ее, сам обратился в полицию. Тело Каторгиной с многочисленными ножевыми ранениями было найдено 15 октября в колодце в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Незадолго до этого были задержаны трое подозреваемых в убийстве – двое мужчин и одна женщина.

Во время суда по избранию меры пресечения один из подозреваемых, Михаил Федорович признал, что у них был умысел на разбой, а не на убийство. Они планировали оглушить девушку электрошокером, но один из подельников, Марат Ахметвалиев, схватился за нож, заявил Федорович. У единственной женщины в банде, Екатерины Меньщиковой, была другая задача – заманить Ксению в глухое место. В первый же день суда, 9 декабря 2020 года, обвиняемые, воспользовавшись присутствием прессы, начали громко заявлять о нарушении своих прав и требовать заменить адвокатов. Вину свою они признали частично.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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